Жозе Моуринью дал совет Ракитичу: игрок должен лучше вести Инстаграм

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью считает хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича одним из самых недооцененных футболистов в мире. 56-летний португальский специалист настаивает на том, что 30-летний хорват должен больше следить за своими социальными сетями.

В качестве примера был назван полузащитник "МЮ" и сборной Франции Поль Погба. У Ракитича 13,9 миллиона подписчиков в Инстаграм и 1233 публикации. У Погба – 33,5 миллиона подписчиков и 862 публикации.

– Прежде чем я уйду из этого эфира, позвольте мне сказать кое-что, – приводит слова Моуринью Sky Sports. – Я хотел отметить это очень давно: Иван Ракитич – один из самых недооцененных игроков в мире. Я просто хотел закончить эфир на этом, потому что обычно мы упоминаем громкие имена.

Как по мне, Ракитич должен сделать свой Инстаграм и свои аккаунты в социальных сетях лучше, потому что в данный момент это очень важно. А Иван не очень хорош в этом, он хорош на поле.

Он фантастический игрок во всех аспектах. Иван выполняет оборонительную работу на правом фланге, чтобы помочь Месси, много бегает. Что касается владения мячом, то и здесь он действует фантастически, просто и эффективно. Он один из самых недооцененных игроков.

Ракитич забил победный гол в матче 26-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (1:0).

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