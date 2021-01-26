Жорди Альба высказался об отношении болельщиков и соперников

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что несмотря на жесткую игру, он остается хорошим человеком.

«Понятно, что люди, знающие меня благодаря футболу, думают, что я один из самых ненавистных игроков. Но так я играю, именно этот стиль сделал меня тем игроком, которым я являюсь сегодня.



Остальные знают, какой я человек. Я скромен и ценю то, что есть в моей жизни. Игрок Жорди никак не связан с человеком Жорди или Жорди как партнером по команде. Да, я жестко играю и знаю, за что меня можно ненавидеть», — цитирует Альбу Movistar+.

31-летний испанец в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах чемпионата Испании.