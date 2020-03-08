Жорди Альба: «Свист своих болельщиков на 15-й минуте при счете 0:0 не радует меня»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании. Он остался недоволен болельщиками каталонской команды.

— Никому не нравится, когда толпа настроена против тебя, особенно на домашнем стадионе, — цитирует защитника Marca. — Я всех уважаю, но и меня должны уважать. Мы правильно относимся к делу, каждый игрок выложился на поле.

Я не из тех, кто прячется. Уважаю тех, кто свистит, но требую уважения и к себе. Никто не любит играть играть плохо, но свист на 15-й минуте при счете 0:0 не радует меня.

Очень уважаю болельщиков «Барселоны». Они поддерживали команду даже после поражений в Лиге чемпионов. Нам нужно оставаться сильными, чтобы изменить ситуацию.