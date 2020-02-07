Жорди Альба: «Очень доволен игрой, но разочарован результатом»

Защитник «Барселоны»? Жорди Альба после поражения от «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) отметил, что доволен игрой, но не результатом. Также он добавил, что работу ВАР нужно улучшать.

— У нас были очень хорошие шансы, но во втором тайме соперник прибавил и смог забить, — цитирует Mundo Deportivo Альбу. — Я очень горжусь командой. Таков путь. Мы провели очень хорошую игру с точки зрения обороны, и в атаке у нас были моменты. Очень доволен игрой, но разочарован результатом.

Падение де Йонга? в штрафной? Находясь на поле, я видел, что это был пенальти, но если есть ВАР, то все должно быть предельно ясно. Если такого нет, то эта технология бесполезна. Я не знаю, как работает ВАР, но он явно должен модернизироваться.