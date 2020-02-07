Жорди Альба о конфликте в «Барселоне»: «Клуб и так всюду обливают помоями, мы не должны лить их сами на себя»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал ситуацию с конфликтом между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и форвардом команды Лионелем Месси.

— «Барселону» и так повсюду поливают помоями, так что мы не должны лить помои сами на себя, — цитирует Goal.com Альбу. — Абидаль сам был футболистом, поэтому он должен знать, что происходит в раздевалке и как себя чувствуют игроки.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Абидаля и Месси. Причиной тому послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов. По информации некоторых изданий, Месси недоволен ситуацией и может покинуть «Барселону».