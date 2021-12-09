Жорди Альба не поможет «Барселоне» в этом году
20:11
Защитник «Барселоны» Жорди Альба выбыл на долгий срок из-за травмы, сообщает Diario Sport.
По данным источника, после полученного повреждения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3) футболист прошел медобследование. Таким образом, до конца года защитник не выйдет на поле.
«Барселона» и Хави решили, что не стоит рисковать здоровьем игрока, форсируя его восстановление. В этом сезоне 32-летний футболист участвовал в 16 матчах, сделав 5 ассистов.
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