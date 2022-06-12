Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:50

Жорди Альба готов пойти на понижении зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Жорди Альба готов пойти на понижение своего оклада, чтобы помочь клубу с финансовыми трудностями.

«Я буду обсуждать это с клубом в частном порядке, но не стану выносить разговор на публику. Мы знаем о трудностях клуба, не должно возникать никаких сомнений в нашей приверженности. Капитаны команды готовы помочь, также это может сделать любой желающий из состава. Мы всегда демонстрировали преданность «Барселоне» и намерены продолжать это делать», — цитирует Альбу barcamania.

У каталонцев сейчас серьезные финансовые проблемы, поэтому они вынуждены просить самых высокооплачиваемых игроков согласиться на добровольное сокращение зарплаты.

Жорди Альба
ФК Барселона
0
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» и «Тенерифе» сыграли вничью в первом матче за путевку в высший дивизион чемпионата Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости