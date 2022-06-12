Жорди Альба готов пойти на понижении зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба готов пойти на понижение своего оклада, чтобы помочь клубу с финансовыми трудностями.

«Я буду обсуждать это с клубом в частном порядке, но не стану выносить разговор на публику. Мы знаем о трудностях клуба, не должно возникать никаких сомнений в нашей приверженности. Капитаны команды готовы помочь, также это может сделать любой желающий из состава. Мы всегда демонстрировали преданность «Барселоне» и намерены продолжать это делать», — цитирует Альбу barcamania.

У каталонцев сейчас серьезные финансовые проблемы, поэтому они вынуждены просить самых высокооплачиваемых игроков согласиться на добровольное сокращение зарплаты.