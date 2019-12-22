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Жорди Альба: «Если «Барселона» хочет выиграть все турниры, нужно значительно улучшить игру»

11:34
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба остался доволен победой над «Алавесом» (4:1) в матче чемпионата Испании. Он подчеркнул, что команде все равно нужно прибавить во второй части сезона.

— Я чувствовал, что мы целиком контролируем игру, поэтому очень доволен победой, — цитирует Marca Альбу. — Сейчас команда ощущает себя хорошо, уверенно. Но мы должны значительно прибавить, если хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. А именно такие у нас планы на 2020 год. Как и всегда.

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