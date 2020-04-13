Жоау Мариу считает, что Жоау Феликсу стоило перейти в «Барселону»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», считает, что молодому португальскому нападающему Жоау Феликсу стоило перейти в «Барселону», а не в «Атлетико».

— Может быть, ему было бы лучше в «Барсе», — приводит слова Жоау Мариу AS. — «Атлетико» играет так, будто это итальянская команда приехала в чемпионат Испании. Конечно, давление в «Барселоне» было бы серьезнее. Но, думаю, атакующий стиль игры каталонцев подходит ему больше.

В дебютном сезоне за мадридцев 20-летний португалец провел 28 матчей и забил 6 голов при 3 голевых передачах.