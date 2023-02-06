Жоау Канселу изначально хотел перейти из «Манчестер Сити» в «Реал»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в зимнее трансферное окно склонялся к переходу в «Реал», сообщает Marca.

Однако испанский клуб отказался от кандидатуры 28-летнего португальца. После этого футболист согласился на переход в «Баварию».

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

Напомним, защитник уже успел отметиться первой голевой передачей в бундеслиге и помог «Баварии» одержать выездную победу над «Вольфсбургом» (4:2).