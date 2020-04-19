Жоау Фелиш рассказал, почему перешел в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал, почему летом 2019 года перешел именно в эту команду.

— Я очень счастлив, — приводит AS слова Фелиша. — Любой футболист мечтает выступать в одной из лучших команд мира, а «Атлетико» входит в их число. Мне поступали предложения от нескольких клубов, но я выбрал именно «Атлетико», потому что здесь мне понравилось больше всего. Здесь у меня будут лучшие возможности для развития. Мы очень хорошо работаем, и это радует.

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету 20-летнего португальца 6 голов и 3 результативных передачи в 28 матчах за мадридскую команду.