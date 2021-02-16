Жоау Феликс вылечился от коронавируса
17:47
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вылечился от коронавируса, сообщает 16 февраля пресс-служба мадридского клуба.
21-летний португалец сдал отрицательный тест на наличие инфекции и вернулся к тренировкам с командой.
??— Atl?tico de Madrid (@Atleti) February 16, 2021
?? #A?paAtleti pic.twitter.com/QTJLIxafWC
В сезоне-2020/21 Феликс провел 25 матчей за «Атлетико», на его счету 9 голов и 5 результативных передач. Футболист болел коронавирусом с 3 февраля.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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