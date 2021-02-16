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Жоау Феликс вылечился от коронавируса

17:47
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вылечился от коронавируса, сообщает 16 февраля пресс-служба мадридского клуба.

21-летний португалец сдал отрицательный тест на наличие инфекции и вернулся к тренировкам с командой.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 25 матчей за «Атлетико», на его счету 9 голов и 5 результативных передач. Футболист болел коронавирусом с 3 февраля.

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