Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вылечился от коронавируса, сообщает 16 февраля пресс-служба мадридского клуба.

21-летний португалец сдал отрицательный тест на наличие инфекции и вернулся к тренировкам с командой.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 25 матчей за «Атлетико», на его счету 9 голов и 5 результативных передач. Футболист болел коронавирусом с 3 февраля.