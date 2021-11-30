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Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе

17:52
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Португалец восстановился после мышечного повреждения, из-за которого пропустил три последних матча команды. Он приступил к тренировкам и вместе с командой готовится ко встрече 16-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».

В сезоне-2021/22 Феликс провел 11 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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