Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе
17:52
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.
Португалец восстановился после мышечного повреждения, из-за которого пропустил три последних матча команды. Он приступил к тренировкам и вместе с командой готовится ко встрече 16-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».
В сезоне-2021/22 Феликс провел 11 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю