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Жоау Феликс успеет восстановиться к матчу 1/4 финала ЛЧ с «Лейпцигом»

09:57
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс практически полностью восстановился от травмы лодыжки, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний португалец успеет окончательно восстановиться к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига», который состоится 13 августа. Сообщается, что игрок уже приступил к тренировкам с командой.

В сезоне-2019/20 Феликс провел за «Атлетико» 35 матчей, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.

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