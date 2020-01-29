Жоау Феликс пропустит мадридское дерби

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не примет участие в матче чемпионата Испании против «Реала», сообщает официальный сайт «Атлетико». Он получил травму мышцы правой ноги в игре с «Леганесом». Медицинский штаб провел тесты и принял решение, что игрок не сможет восстановиться к столичному дерби.

Ранее «Атлетико» лишился еще одного игрока атаки — Диегу Коста получил травму еще в ноябре.

По данным СМИ, в последние дни зимнего трансферного окна мадридцы попытаются купить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Жоау Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» прошедшим летом за рекордные для мадридцев 126 миллионов евро. На его счету 4 мяча в 24 играх сезона.

Матч «Реал» — «Атлетико» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 1 февраля.