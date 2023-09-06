Жоау Феликс отказался от 17 миллионов евро ради перехода в «Барселону»

Нападающий Жоау Феликс решил отказаться от многих миллионов евро, чтобы перейти из «Атлетико» в «Барселону». По информации A Bola, в общей сложности он потеряет более 17 миллионов евро.

У 23-летнего португальца был контракт с «Атлетико» с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Из-за переезда в каталонский клуб ему заплатили только за июль и август, а «Барселона» выплатит только 400 тысяч евро за оставшуюся часть сезона. Только в этом сезоне Феликс потеряет почти пять миллионов.

Чтобы отпустить игрока в аренду, «Атлетико» также потребовал от Феликса продлить контракт с клубом еще на два сезона, до 2028 года, с понижением зарплаты с 6 до 3 миллионов евро. Таким образом, еще за четыре сезона он вместо 24 заработает только 12 миллионов евро.