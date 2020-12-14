Жоау Феликс остался недоволен заменой в матче с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс остался крайне недоволен тем, что главный тренер команды Диего Симеоне заменил его в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2), сообщает El Bocon.

Форвард эмоционально отреагировал на решение Симеоне, отправившего его на скамейку запасных на 60-й минуте матча. Португалец поднялся на трибуны с недовольным видом, ударил ногой по скамейке, а затем сел на нее и закрыл лицо руками.

— Мне нужны были свежие игроки в атаке и центре поля. Инициативой больше владел «Реал». Мы не смогли организовать гол, который помог бы нам вернуться в игру. Я понимаю и разделяю недовольство, — сказал Симеоне после матча.