Жоау Феликс: «Мы знали, что «Барселона» оставит нам пространство»
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в восьмом туре чемпионата Испании.
«Наша раздевалка сейчас празднует, — цитирует португальца Get Spanish Football News. — Мы знаем, что «Барселона» оставит пространство между полузащитой и защитой, и у нас будет возможность создавать моменты. Сейчас я чувствую себя хорошо и хочу продолжать прогрессировать».
Голы забивали Тома Лемар и Луис Суарес.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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