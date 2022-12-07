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Сегодня, 07:21

Жоау Феликс может стать игроком «Астон Виллы»

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Португалии и «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», утверждает Marca.

Агент португальского футболиста Жорже Мендеш присутпил к переговорам с клубом по поводу возможного трансфера.

Сообщалось, что в покупке игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
0
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
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