Жоау Феликс дисквалифицирован на два матча

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс по итогам матча 5-го тура ла лиги против «Атлетика» (0:0) дисквалифицирован на две игры, сообщает Marca.

В этой встрече португалец получил две желтые карточки за минуту. Футболист был этим крайне недоволен и, покидая поле, ударил по мячу, который полетел на трибуны. Судья встречи Хиль Мансано записал это в протокол.

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на один матч за красную карточку. Вторая встреча добавлена к наказанию за поведение после удаления.

Таким образом, 21-летний нападающий не будет участвовать в сегодняшнем матче с «Хетафе» и субботней игре с «Алавесом».