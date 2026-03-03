Лапорта заявил, что верит в камбэк «Барселоны» после 0:4 от «Атлетико» в Кубке Испании

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что верит в выход каталонцев в финал Кубка Испании.

В первом матче полуфинала сине-гранатовые уступили «Атлетико» со счетом 0:4.

«Я верю в камбэк, как и все в «Барсе». Это возможно, и все фанаты «Барсы» настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это.

Это молодая, раскованная команда, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Завтра мы будем рядом с командой, чтобы ее поддержать», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ответная игра пройдет 3 марта в Барселоне. Начало — в 23.00 мск.

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