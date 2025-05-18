Лапорта: «Контракт Рафиньи — один из вопросов, которые предстоит решить в ближайшие дни или недели»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб ведет переговоры с полузащитником команды Рафиньей о продлении контракта.

«Его контракт — один из нерешенных вопросов, которые нам предстоит решить в ближайшие дни или недели. Мы не хотим оставлять ни одного игрока с последним сезоном по контракту. Мы хотим, чтобы у них оставалось как можно больше лет, потому что они этого заслужили, потому что мы как клуб заинтересованы в сохранении этой победоносной команды», — приводит слова Лапорты La Vanguardia.

28-летний Рафинья в сезоне-2024/25 сыграл за «Барселону» 55 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.