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Жоан Лапорта: «Удар локтем в лицо Месси — нет даже желтой! Наверное, судья зол, что «Реал» проиграл»

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Спорный момент в матче &quot;Хетафе&quot; - &quot;Барселона&quot;. Фото Twitter
Спорный момент в матче &quot;Хетафе&quot; - &quot;Барселона&quot;. Фото Twitter
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта возмутился судейством в матче 6-го тура ла лиги против «Хетафе». Каталонцы уступили 0:1, ранее в этот же день «Реал» с таким же счетом проиграл «Кадису».

«Удар локтем в лицо Месси! Это была красная, но не была показана даже желтая! Наверное, судья был зол, потому что «Реал» проиграл. Им придется проделать много работы», — написал Лапорта в Twitter.

Хетафе — Барселона

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