Жоан Лапорта: «Удар локтем в лицо Месси — нет даже желтой! Наверное, судья зол, что «Реал» проиграл»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта возмутился судейством в матче 6-го тура ла лиги против «Хетафе». Каталонцы уступили 0:1, ранее в этот же день «Реал» с таким же счетом проиграл «Кадису».
«Удар локтем в лицо Месси! Это была красная, но не была показана даже желтая! Наверное, судья был зол, потому что «Реал» проиграл. Им придется проделать много работы», — написал Лапорта в Twitter.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.