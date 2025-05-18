Лапорта: «Продление контракта с Ямалем уже согласовано, осталось только его ратифицировать»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о переговорах о продлении контрактов с нападающим Ламином Ямалем и полузащитником Френки де Йонгом.
«Ямаль — футболист с выдающимся индивидуальным талантом, но он еще и командный игрок, он хорошо себя здесь чувствует. У него есть агент Жорже Мендеш, с которым мы легко общаемся. Его продление практически уже согласовано, осталось только его ратифицировать. Мы платим игрокам в соответствии с их способностями. Мы — клуб, который хорошо платит», — приводит слова Лапорты La Vanguardia.
Лапорта отметил, что о новом контракте с де Йонгом будет объявлено, как только нидерландец уладит «свои личные и профессиональные дела».
В сезоне-2024/25 Ямаля сыграл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 25 результативных передач. Нынешний контракт 17-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года.
На счету де Йонга 44 игры, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня следующего года.
