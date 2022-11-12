Лапорта: «У «Барселоны» хорошие шансы стать чемпионами»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как оценивает работу Хави на посту главного тренера команды.

«Мы полностью доверяем Хави. Более того, могу заверить, что мы гордимся нашим тренером. Он отлично знает клуб и осознает, в каком состоянии «Барселона».

Я положительно оцениваю первый этап сезона. Летом команда была усилена, но она по-прежнему находится в стадии строительства, хотя от нее уже сейчас ждут многого. В этом сезоне наш приоритет — чемпионат Испании.

Мы хотели как можно дальше зайти в Лиге чемпионов, но, увы, обстоятельства сложились неудачно, мы пережили тяжелый удар. Но, повторюсь, главная задача — выиграть ла лигу. Надеюсь, мы продолжим идти в заданном направлении. У нас хорошие шансы стать чемпионами», — цитирует Лапорту Sport.es.

После 14 туров каталонская команда идет на первом месте, набрав 37 очков. «Барса» опережает идущий вторым «Реал» на 2 очка.