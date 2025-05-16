Лапорта: «Барселона» обрела боевой дух, когда провалился заговор с целью помешать регистрации Ольмо и Виктора»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал ключевой момент сезона для каталонского клуба.

В четверг, 15 мая, сине-гранатовые обыграли «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре ла лиги и досрочно завоевали чемпионство.

«Думаю, что Суперкубок в какой-то степени задал темп. Был своего рода заговор перед лицом яростных попыток помешать нам зарегистрировать Пау Виктора и Дани Ольмо. К счастью, у тех, кто не хотел, чтобы мы их регистрировали, ничего не вышло. И именно здесь команда обрела боевой дух. Но ключом была ежедневная работа, работа Флика и тренеров по физподготовке. Спортивный директор понимает футбол и хорошо задает темп», — приводит As слова Лапорты.

В сезоне-2024/25 «Барселона» также выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Сине-гранатовые во второй раз в истории смогли завоевать все три национальных трофея.

В Лиге чемпионов каталонцы дошли до полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Интеру» (6-7).