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Сегодня, 15:13

Жизнь отца Ямаля вне опасности после ножевого ранения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, находится вне опасности, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, состояние отца футболиста находится под контролем.

14 августа стало известно, что Насрауи находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро.

На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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