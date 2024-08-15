Жизнь отца Ямаля вне опасности после ножевого ранения

Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, находится вне опасности, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, состояние отца футболиста находится под контролем.

14 августа стало известно, что Насрауи находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро.

На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии