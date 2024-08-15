Жизнь отца Ямаля вне опасности после ножевого ранения
Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, находится вне опасности, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, состояние отца футболиста находится под контролем.
14 августа стало известно, что Насрауи находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро.
На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Сельта – Алавес
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|16.08
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Лас-Пальмас – Севилья
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Осасуна – Леганес
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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