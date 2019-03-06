"Жирона" выиграла у "Барселоны" в матче за Суперкубок Каталонии

"Жирона" победила "Барселону" в матче за Суперкубок Каталонии - 1:0. Единственный мяч с пенальти провел Кристиан Стуани.

Суперкубок Каталонии разыгрывается с 2014 года между двумя лучшими командами Каталонии в таблице испанской ла лиги. Ранее он был разыгран три раза между "Барселоной" и "Эспаньолом". "Барса" победила в 2014 (1:1, пенальти - 4:2) и 2018 (0:0, пенальти - 4:2) году, "Эспаньол" выиграл в 2016 году со счетом 1:0.

Суперкубок Каталонии

"Барселона" - "Жирона" - 0:1 (0:0)

Гол: Стуани, 69 - с пенальти.

"Барселона": Силлессен, Мурильо, Ваге, Миранда, Юмтити (Бускетс, 46), Тодибо (Чуми, 66), Пуиг, Боатенг, Аленья, Кольядо (Руис, 76), Малком.

"Жирона": Ираисос (Суарес, 46), Муньеса, Эспиноса (Алькала, 46), Алейкс Гарсия, Порро, Гранель (Пэк Сын Хо, 46), Пере Понс (Дуглас Луис, 46. Монтес, 49), Фернандес (Рауль Гарсия, 46), Робертс (Стуани, 65), Лосано (Порту, 65), Думбья (Борха, 65).

Предупреждения: Монтес, 85. Стуани, 86.

Судья: Медье Хименес.

6 марта. Сабадель. Стадион "Nova Creu Alta".