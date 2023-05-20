«Вильярреал» в концовке вырвал победу в матче с «Жироной»

«Жирона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:2.

Счет в игре открыл вингер гостей Йереми Пино на 9-й минуте, а полузащитник хозяев Сильва Давид Лопес сравнял на 24-й минуте.

Победу «Вильярреалу» принел гол форварда Жерара Морено на 90+4-й минуте.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками. «Вильярреал» находится на пятой строчке (60).