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Сегодня, 16:55

«Вильярреал» в концовке вырвал победу в матче с «Жироной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Жирона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:2.

Счет в игре открыл вингер гостей Йереми Пино на 9-й минуте, а полузащитник хозяев Сильва Давид Лопес сравнял на 24-й минуте.

Победу «Вильярреалу» принел гол форварда Жерара Морено на 90+4-й минуте.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками. «Вильярреал» находится на пятой строчке (60).

Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:2
Вильярреал

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Жирона
0
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
15
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
16
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
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 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
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Кадис – Вальядолид
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Жирона – Вильярреал
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 - : -
20.05 19:30
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