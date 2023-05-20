«Вильярреал» в концовке вырвал победу в матче с «Жироной»
«Жирона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:2.
Счет в игре открыл вингер гостей Йереми Пино на 9-й минуте, а полузащитник хозяев Сильва Давид Лопес сравнял на 24-й минуте.
Победу «Вильярреалу» принел гол форварда Жерара Морено на 90+4-й минуте.
«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками. «Вильярреал» находится на пятой строчке (60).
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|
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|34
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|5
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|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
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|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
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|18
|6
|11
|54-36
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|
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|16
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|11
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|55
|
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|
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|
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|
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|13
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|
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|10
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|41-45
|46
|
12
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|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
15
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
16
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
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|10
|17
|42-60
|31
|
20
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|4
|7
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|19
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|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|1 : 2
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|- : -
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
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Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
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Луис Фелипе
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|3
|2
|
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Флориан Лежен
Райо Вальекано
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