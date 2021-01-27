«Вильярреал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании

«Вильярреал» с минимальным счетом выиграл у «Жироны» в 1/8 финала Кубюка Испании (1:0). Единственный мяч забил 18-летний Ереми Пино.

В другой встрече «Леванте» обыграл «Вальядолид» (4:2).

Кубок Испании

1/8 финала

«Жирона» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)

Гол: Пино, 19.

«Вильярреал»: Рульи, Пенья, Фунес Мори, Эступиньян (Мойсес Гомес, 83), Пау Торрес, Капуэ, Коклен, Тригерос (Парехо, 62), Баэна (Раба, 83), Ниньо (Пако Алькасер, 62), Пино (Педраса, 32).

Предупреждения: Тригерос, 17. Коклен, 51. Баэна, 73. Раба, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

26 января. Жирона. Стадион «Монтиливи».

«Вальядолид» — «Леванте» — 2:4 (1:2)

Голы: Вилья, 13 (1:0). Барди, 23 (1:1). Малса, 45 (1:2). Коке, 59 (1:3). Вайссман, 65 (2:3). Моралес, 80 — с пенальти (2:4).

«Вальядолид»: Роберто, Фернандес (Алькарас, 46), Л.Перес (Рей, 80), Виларраса, Меса, Э.Перес, Эрвиас, Вилья (Орельяна, 63), Саласар, Рубио (Гвардьола, 63), Бенито (Вайссман, 63).

«Леванте»: Карденас, Коке (Дуарте, 82), Везу, Тоньо (Клерк, 82), Постиго, Сон, Рочина (Моралес, 68), Малса, Барди (Радойя, 55), Мелеро, Леон (Гомес, 68).

Предупреждения: Орельяна, 73. Алькарас, 78.

Судья: Писарро Гомес.

26 января. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».