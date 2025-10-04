«Жирона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и одержала первую победу в сезоне

«Жирона» дома обыграла «Валенсию» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев забили Владислав Ванат и Арнау Мартинес, единственный гол гостей на счету Диего Лопеса.

«Жирона» завершила игру в меньшинстве: на 80-й минуте был удален полузащитник Иван Мартин, получивший вторую желтую карточку.

«Жирона» одержала первую победу в чемпионате Испании-2025/26, до этого у команды было 3 ничьи и 4 поражения. Клуб поднялся на 16-е место в турнирной таблице ла лиги с 6 очками. «Валенсия» идет на 14-й строчке с 8 очками.

В следующем туре «Жирона» сыграет на выезде с «Барселоной», а «Валенсия» в гостях встретится с «Алавесом».