«Севилья» вырвала победу над «Жироной» в концовке матча

«Жирона» на своем поле уступила «Севилье» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В первом тайме на гол защитника хозяев Арнау Мартинес гости ответили мячом Сауля Ньигеса. На 88-й минуте игры Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.

В начале матча форвард красно-белых Исаак Ромеро не смог реализовать пенальти.

«Жирона» с 28 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» набрала 26 баллов и вышла на девятую позицию.