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Сегодня, 17:55

«Севилья» вырвала победу над «Жироной» в концовке матча

Алина Савинова
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«Жирона» на своем поле уступила «Севилье» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 1:2.

В первом тайме на гол защитника хозяев Арнау Мартинес гости ответили мячом Сауля Ньигеса. На 88-й минуте игры Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.

В начале матча форвард красно-белых Исаак Ромеро не смог реализовать пенальти.

«Жирона» с 28 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» набрала 26 баллов и вышла на девятую позицию.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
18 янв, 16:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:2
Севилья

Футбол
ФК Жирона
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
10
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
11
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
12
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
13
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
18
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
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18.01 16:00
Жирона – Севилья
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18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 - : -
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Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
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 - : -
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Реал – Лас-Пальмас
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 - : -
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Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
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