«Севилья» вырвала победу над «Жироной» в концовке матча
«Жирона» на своем поле уступила «Севилье» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 1:2.
В первом тайме на гол защитника хозяев Арнау Мартинес гости ответили мячом Сауля Ньигеса. На 88-й минуте игры Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.
В начале матча форвард красно-белых Исаак Ромеро не смог реализовать пенальти.
«Жирона» с 28 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» набрала 26 баллов и вышла на девятую позицию.
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|43
|
3
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|12
|2
|5
|51-22
|38
|
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|
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|
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|
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|4
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|
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|
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|
12
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|6
|23-28
|25
|
13
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
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|
18
|Алавес
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|4
|5
|10
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|17
|
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|Вальядолид
|20
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|3
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20
|Валенсия
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|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|- : -
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
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Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
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Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
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Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
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|1
|6
|
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Абдул Мумин
Райо Вальекано
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|1
|6
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