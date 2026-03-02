«Сельта» победила «Жирону» в гостях

«Сельта» победила «Жирону» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У гостей забили Ферран Хутгла и Витор Рейс. У хозяев отличился Владислав Ванат с передачи экс-игрока «Зенита» Акселя Витцеля.

У «Сельты» серия из четырех побед подряд во всех турнирнах. Она занимает шестое место в таблице чемпионата Испании с 40 очками после 26 встреч. «Жирона» (30 очков после 26 матчей) располагается на 12-м месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

01 марта, 23:00. Монтиливи (Жирона)

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