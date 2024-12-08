«Реал» на выезде победил «Жирону», Мбаппе забил гол

«Реал» в матче 16-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Жирону» со счетом 3:0.

Отличились Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Килиан Мбаппе.

После этого матча «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны», у которой игра в запасе, на 2 очка. «Жирона» с 22 очками — на восьмой строчке.