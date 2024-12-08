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Сегодня, 00:53

«Реал» на выезде победил «Жирону», Мбаппе забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» в матче 16-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Жирону» со счетом 3:0.

Отличились Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Килиан Мбаппе.

После этого матча «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны», у которой игра в запасе, на 2 очка. «Жирона» с 22 очками — на восьмой строчке.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
07 дек, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:3
Реал

ФК Жирона
ФК Реал
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Гол Сисса принес «Райо Вальекано» победу над «Валенсией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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38 тур
6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 - : -
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 - : -
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 - : -
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 14 1 4
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