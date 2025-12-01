«Реал» сыграл вничью с «Жироной» в ла лиге

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На 45-й минуте Аззедин Унаи вывел хозяев вперед. На 67-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет. В первом тайме гол футболиста после видеопросмотра был отменен — судья определил, что в эпизоде со взятием ворот была игра рукой.

«Реал» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. У «Жироны» 12 очков и 18-я строчка.

В следующем матче чемпионата «сливочные» 3 декабря в гостях сыграют против «Атлетика», а жиронцы 7 декабря на выезде встретятся с «Эльче».