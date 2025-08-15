«Жирона» в меньшинстве проиграла «Райо Вальекано» в стартовом матче ла лиги

«Жирона» дома уступила «Райо Вальекано» в матче 1-го тура испанской ла лиги — 1:3.

Победу гостям принесли голы Хорхе Де Фрутоса (18-я минута), Альваро Гарсии (20-я) и Изи Палазона (пенальти, 45-я). Единственный мяч хозяев на 57-й минуте забил Хоэль Рока.

«Жирона» провела в меньшинстве больше половины матча — на 43-й минуте красную карточку получил голкипер команды Пауло Гассанига.