"Жирона" – "Райо Вальекано": прямая видеотрансляция матча в 23.00

Сегодня, 1 марта в матче 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет дома с "Райо Вальекано" . Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

"Жирона" занимает 15-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" идет 19-м, отставая от сегодняшнего соперника на пять очков.

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Следить за матчем "Жирона" – "Райо Вальекано" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

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