«Жирона» и «Райо Вальекано» сыграли вничью

«Жирона» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Жирона» набрала 17 очков и пока поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

«Райо Вальекано» занимает седьмую строчку, имея в активе 23 очка.