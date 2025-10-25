«Жирона» и «Овьедо» сыграли вничью в матче с шестью голами
«Жирона» дома сыграла вничью с «Овьедо» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:3. Встреча прошла на Городском стадионе Монтивилли в Жироне.
За хозяев дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол на счету Аззедина Унаи. У гостей отличились Федерико Виньяс, Хосе Саломон Рондон и Давид Карму.
«Овьедо» и «Жирона» набрали по 7 очков в 10 матчах и занимают 19-е и 20-е места в Ла лиге соответственно.
Источник: Таблица Ла лиги
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|0
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|0
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14
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|0
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15
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|0
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16
|Леванте
|0
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|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
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|Депортиво
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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