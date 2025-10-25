«Жирона» и «Овьедо» сыграли вничью в матче с шестью голами

«Жирона» дома сыграла вничью с «Овьедо» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:3. Встреча прошла на Городском стадионе Монтивилли в Жироне.

За хозяев дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол на счету Аззедина Унаи. У гостей отличились Федерико Виньяс, Хосе Саломон Рондон и Давид Карму.

«Овьедо» и «Жирона» набрали по 7 очков в 10 матчах и занимают 19-е и 20-е места в Ла лиге соответственно.