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25 октября 2025, 17:07

«Жирона» и «Овьедо» сыграли вничью в матче с шестью голами

Ана Горшкова
Корреспондент

«Жирона» дома сыграла вничью с «Овьедо» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 3:3. Встреча прошла на Городском стадионе Монтивилли в Жироне.

За хозяев дубль оформил Кристиан Стуани, еще один гол на счету Аззедина Унаи. У гостей отличились Федерико Виньяс, Хосе Саломон Рондон и Давид Карму.

«Овьедо» и «Жирона» набрали по 7 очков в 10 матчах и занимают 19-е и 20-е места в Ла лиге соответственно.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
25 октября 2025, 15:00. Монтиливи (Жирона)
Жирона
3:3
Овьедо

Источник: Таблица Ла лиги
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ФК Жирона
ФК Овьедо
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