"Жирона" выиграла у "Севильи" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев на 62-й минуте мяч забил Кристиан Порту.

"Жирона" набрала 37 очков и поднялась на 17-е место, покинув зону вылета. "Севилья" на пятом месте - 55 очков. Столько же у "Хетафе" (четвертое место и матч в запасе).

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35-й тур

"Жирона" - "Севилья" - 1:0 (0:0)

Гол: Порту, 62.

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Борха (Алькала, 90+2), Порту (Порро, 78), Дуглас Луис, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 84), Стуани, Фернандес.

"Севилья": Вацлик, Каррису (Гнаньон, 78), Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес, Меса (Хиль, 70), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Промес, 56).

Предупреждения: Муньеса, 44. Меса, 67. Банега, 90.

Удаление: Банега, 90+5.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

28 апреля. Жирона. Стадион "Montilivi".

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