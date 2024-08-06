«Жирона» объявила о переходе Ромеу из «Барселоны»

«Жирона» на официальном сайте объявила о переходе из «Барселоны» полузащитника Ориоля Ромеу. Клубы договорились об аренде 32-летнего испанца.

Ромеу спустя год вернулся в «Жирону», которую покинул в июле 2023 года. Во вторник игрок присоединится к тренировкам команды.

В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за каталонцев и сделал одну голевую передачу.

Ранее Ромеу выступал также за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт» и «Саутгемптон».