«Жирона» объявила о переходе Ромеу из «Барселоны»
«Жирона» на официальном сайте объявила о переходе из «Барселоны» полузащитника Ориоля Ромеу. Клубы договорились об аренде 32-летнего испанца.
Ромеу спустя год вернулся в «Жирону», которую покинул в июле 2023 года. Во вторник игрок присоединится к тренировкам команды.
В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за каталонцев и сделал одну голевую передачу.
Ранее Ромеу выступал также за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт» и «Саутгемптон».
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
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|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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