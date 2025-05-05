Футбол
5 мая, 23:51

«Жирона» на своем поле победила «Мальорку» в ла лиге

Сергей Ярошенко

«Жирона» дома обыграла «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Кристиан Стуани на 10-й минуте.

«Жирона» набрала 38 очков и занимает 15-е место в ла лиге. «Мальорка» (44) идет 10-й в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
05 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:0
Мальорка

