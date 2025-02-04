«Жирона» дома обыграла «Лас-Пальмас»

«Жирона» в матче 22-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Абель Руис и Ясер Асприлья, у гостей гол на счету Фабио Сильвы. На 45+1-й минуте Абель Руис не реализовал пенальти.

После этого матча «Жирона» с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Лас-Пальмас» с 23 очками — на 15-й строчке.