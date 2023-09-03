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Сегодня, 16:56

«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».

На 30-й минуте защитник гостей Алекс Суарес забил в свои ворота, но гол был отменен, поскольку ВАР увидел положение вне игры.

На 89-й минуте вингер хозяев Порту забил гол и принес своей команде победу.

«Жирона» с 10 очками занимает второе место в ла лиге. «Лас-Пальмас» находится на 17-й строчке (2 балла).

Испания. Ла Лига. 4-й тур
03 сент, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:0
Лас-Пальмас

ФК Жирона
ФК Лас-Пальмас
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
5
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
6
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
7
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
8
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
9
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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