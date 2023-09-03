«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».

На 30-й минуте защитник гостей Алекс Суарес забил в свои ворота, но гол был отменен, поскольку ВАР увидел положение вне игры.

На 89-й минуте вингер хозяев Порту забил гол и принес своей команде победу.

«Жирона» с 10 очками занимает второе место в ла лиге. «Лас-Пальмас» находится на 17-й строчке (2 балла).