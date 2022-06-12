«Жирона» и «Тенерифе» сыграли вничью в первом матче за путевку в высший дивизион чемпионата Испании

«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Тенерифе» в первом матче финала плей-офф сегунды за выход в примеру.

Каталонская команда владела инициативой на протяжении большей части матча, но не сумела забить. «Тенерифе» же почти не угрожал воротам соперника — 0:0.

Ответный матч между командами состоится в Тенерифе 19 июня.

Сезон-2021/22 «Жирона» завершила на шестом месте в турнирной таблице Сегунды, а «Тенерифе» — на пятом. В полуфинале плей-офф «Жирона» по сумме двух матчей прошла «Эйбар», а «Тенерифе» — «Лас-Пальмас».