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Сегодня, 12:16

«Жирона» и «Монца» претендуют на защитника «Барселоны» Мингесу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы хотят продать 23-летнего испанца этим летом и хотят получить за него 10 миллионов евро. Футболистом интересуется «Жирона», однако клуб не готов выплатить «Барселоне» сумму, которую та требует за игрока.

Также на защитника претендует итальянская «Монца».

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/07/05/62c43e2a268e3ef57d8b456c.html
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