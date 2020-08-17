«Жирона» и «Эльче» пробились в финал плей-офф за выход в ла лигу
01:34
В Испании состоялись матчи 1/2 финала плей-офф за выход в ла лигу.
«Жирона» обыграла «Альмерию» (2:1). В первом матче также победила «Жирона» (1:0) и вышла в финал плей-офф.
«Эльче» одержал победу в матче с «Сарагосой» (1:0). В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0.
В первом матче финала за путевку в элитный дивизион «Эльче» примет «Жирону» 20 августа. 23 августа пройдет ответный матч.
Плей-офф за выход в ла лигу
1/2 финала
Ответные матчи
«Альмерия» — «Жирона» — 1:2 (1:1)
Голы: Ласо, 26 — Сайс, 4, Стуани, 86
Перый матч — 0:1
«Сарагоса» — «Эльче» — 0:1 (0:0)
Гол: Нино, 81
Первый матч — 0:0
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