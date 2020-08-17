«Жирона» и «Эльче» пробились в финал плей-офф за выход в ла лигу

В Испании состоялись матчи 1/2 финала плей-офф за выход в ла лигу.

«Жирона» обыграла «Альмерию» (2:1). В первом матче также победила «Жирона» (1:0) и вышла в финал плей-офф.

«Эльче» одержал победу в матче с «Сарагосой» (1:0). В первой игре была зафиксирована ничья — 0:0.

В первом матче финала за путевку в элитный дивизион «Эльче» примет «Жирону» 20 августа. 23 августа пройдет ответный матч.

Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

Ответные матчи

«Альмерия» — «Жирона» — 1:2 (1:1)

Голы: Ласо, 26 — Сайс, 4, Стуани, 86

Перый матч — 0:1

«Сарагоса» — «Эльче» — 0:1 (0:0)

Гол: Нино, 81

Первый матч — 0:0