«Жирона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и продлила серию без побед до 7 матчей

«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Эспаньол» (12 очков) остается четвертым в ла лиге. «Жирона» (3) поднялась с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Мичела продлила серию без побед на старте сезона до семи матчей.