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26 сентября 2025, 23:50

«Жирона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и продлила серию без побед до 7 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Эспаньол» (12 очков) остается четвертым в ла лиге. «Жирона» (3) поднялась с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Мичела продлила серию без побед на старте сезона до семи матчей.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
26 сентября 2025, 22:00. Монтиливи (Жирона)
Жирона
0:0
Эспаньол

Источник: Таблица ла лиги
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Футбол
ФК Жирона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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