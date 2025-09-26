«Жирона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и продлила серию без побед до 7 матчей
«Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 0:0.
«Эспаньол» (12 очков) остается четвертым в ла лиге. «Жирона» (3) поднялась с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Мичела продлила серию без побед на старте сезона до семи матчей.
Источник: Таблица ла лиги
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
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|0-0
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8
|Р. Вальекано
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|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
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13
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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