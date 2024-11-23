«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче ла лиги

«Жирона» дома победила «Эспаньол» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Дубль за хозяев оформил Боян Миовски, еще по голу забили Брайан Хиль и Ладислав Крейчи. Единственный мяч гостей на счету Хави Пуадо.

«Жирона» (21 очко) одержала третью победу подряд в ла лиге и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Эспаньол» (10) находится на 19-й строчке.

В другом матче 14-го тура «Мальорка» на выезде обыграла «Лас-Пальмас» — 3:2.