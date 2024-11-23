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Сегодня, 22:31

«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Жирона» дома победила «Эспаньол» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Дубль за хозяев оформил Боян Миовски, еще по голу забили Брайан Хиль и Ладислав Крейчи. Единственный мяч гостей на счету Хави Пуадо.

«Жирона» (21 очко) одержала третью победу подряд в ла лиге и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Эспаньол» (10) находится на 19-й строчке.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 20:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:1
Эспаньол

В другом матче 14-го тура «Мальорка» на выезде обыграла «Лас-Пальмас» — 3:2.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:3
Мальорка

ФК Жирона
ФК Лас-Пальмас
ФК Мальорка
ФК Эспаньол
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Симеоне стал первым тренером с 700 матчами в одном клубе за всю историю испанского футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
6
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
7
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
8
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 2 : 3
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 4 : 1
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Барселона

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Реал

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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
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 7
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Рафинья

Барселона

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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

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