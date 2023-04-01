«Жирона» одолела «Эспаньол», забив с пенальти в концовке матча

«Жирона» дома обыграла «Эспаньол» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 53-й минет матча открыли хозяева благодаря удару 19-летнего защитника Арнау Мартинеса. Гости ответили на 74-й минуте — отметился форвард Мартин Брэйтуэйт.

В концовке матча за фол в штрафной прямую красную карточку получил Серхи Гомес из «Эспаньола». В составе хозяев пенальти реализовал нападающий Кристиан Стуани.

«Жирона» с 34 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 27 очков и 17-я строчка.